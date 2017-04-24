Bakan Zeybekçi İrlanda'da Türk Günü Kapanış Oturumuna Katılacak

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi salı günü, İrlanda'da düzenlenen Türk Günü kapanış oturumuna katılacak.



İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulnacak olan Bakan Zeybekçi'nin ayrıca İrlanda İş Girişimcilik ve Yenilik Bakanı Mary Mitchell O'Connor ve İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - Ankara