Bakan Zeybekci: Booking.com ve Uber.com'a Her Desteği Veririz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "booking.com" ile "uber.com" internet sitelerine ilişkin "Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz" dedi.

"NE YAPIP EDİP BU ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'YE GETİRMELİYİZ"

Zeybekci, Ensar Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Ekonomide Yeni Dönem Beklentiler" konulu etkinlikteki konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Mahkeme kararıyla faaliyetleri durdurulan "booking.com"a ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, "Mahkemenin booking.com hakkında verdiği karar doğru. Olması gereken bunları Türkiye'ye getirmek olmalı. Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye'ye getirmeli. Turizmde dünyada 6. en büyük, Avrupa'nın 4. büyük destinasyonuyuz. Hedefimiz dünyada ilk 3, Avrupa'da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

"VERGİYSE DERTLERİ SIFIRLAYABİLİRİZ"

Zeybekci, e-ticaretin önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda başarılı olması için önemli teşvik sistemi getirdiklerini söyledi. Zeybekci, "booking.com" ve "uber.com"a ilişkin "Ekonomi Bakanlığı olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.