Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi kabul etti.
Bakan Yılmaz ve Büyükelçi Al Şafi, Bakanlık'ta gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Türkiye ile Katar arasındaki eğitime ilişkin konuları ele aldı.
Görüşmenin ardından Yılmaz, Büyükelçi Al Şafi'ye tablo hediye etti.
Bakan Yılmaz, Katar Büyükelçisi Al-Şafi'yi Kabul Etti
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi kabul etti.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi kabul etti.
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