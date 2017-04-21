Bakan Tüfenkci, Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi makamında kabul ederek bir süre görüştü.



Tüfenkci, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hireyci ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin daha iyi bir boyuta taşınması noktasında karşılıklı istişarede bulunduklarını söyledi.



Her iki ülkenin de mevcut potansiyelin ötesinde ticari kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Önümüzdeki aylarda ticaret hacmimizi daha ileriye taşıyacak girişimlerde bulunacağız. Bu kapsamda iş adamlarımızın bir araya gelmesi, idarelerimiz arasında yakın iş birliği tesis edilmesi ve yeni yatırım alanlarının belirlenmesi konularında yapılması gerekenleri konuştuk. Nezaket ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Büyükelçi Hireyci de ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.