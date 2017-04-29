Bakan Tüfenkci: 'Imam Hatipliler Yerli ve Milli Duruşun Temsilcisidir' - Istanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, imam hatiplerin dünya ile rekabet eden gençler yetiştirebilmesini ve dünyada hak ettiği yere gelmesini istediklerini belirterek, "Çünkü imam hatipliler yerli ve milli duruşun temsilcisidir." dedi.



Tüfenkci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 55. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, imam hatiplilerin Türkiye'deki serüveninin demokrasi gibi hep inişli çıkışlı olduğunu dile getirdi.



Kimi zaman imam hatiplilerin devlet katında baş tacı edildiğini, kimi zaman ötekileştirildiğini, hatta terörist yuvası olarak tanımlandığını anımsatan Tüfenkci, ama bakıldığı zaman halkın hep imam hatiplilere sahip çıktığını kaydetti.



Tüfenkci, imam hatiplilerin Türkiye'de ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek,"Bizler baktığınız zaman kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'yi kurarken 'Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıktığında, Türkiye'de bir çok şey eskisi gibi olmadığı gibi imam hatipliler de eskisi gibi değil." dedi.



İlk defa devlet tarafından imam hatip liselerinin ele alındığını anımsatan Tüfenkci, diğer liselerden ayrıştırılan kısmının ortadan kaldırıldığını ve imam hatiplilerin sahiplenme noktasında devlet katında da itibar kazandığını anlattı.



Tüfenkci, kendilerine düşenin de bu aşamadan sonra halk ile olan irtibatını da devam ettirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çünkü sadece devletin sahip çıkması imam hatiplilere yetmiyor. Bizim de millet olarak, halk olarak imam hatiplilere sahip çıkıp o irtibatı devam ettirmemiz lazım. ÖNDER gibi sivil toplum kuruluşlarımızın da bu anlamda önemli bir misyonu olduğunu düşünüyoruz."



-"Bütün liseleri eşit olarak görüyoruz"



Bakan Tüfenkci, kendilerinin imam hatiplerin veliler ve öğrenciler tarafından da tercih edilmesi için imam hatipliler olarak ellerinden gelen gayreti göstermek istediklerini söyledi.



İmam hatiplilerin dünya ile rekabet eden gençler yetiştirebilmesini ve dünyada hak ettiği yere gelmesini istediklerini belirten Tüfenkci, "Çünkü imam hatipliler yerli ve milli duruşun temsilcisidir." diye konuştu.



Tüfenkci, dünyada da imam hatiplilerin yer edinebilmesi için kendilerinin ve diğerlerinin gayret göstermesi gerektiğini dile getirdi.



Hükümet olarak imam hatipler ile bütün liseleri eşit olarak gördüklerine işaret eden Tüfenkci, 4+4+4 eğitim sistemiyle beraber bütün gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yükselmesini, eğitimini tamamlamasını ve dünya arenasında o şekilde yer almasını istediklerini ifade etti.



Tüfenkci, tek gayelerinin bu toprakların oluşturduğu modelin verimliliğini artırmak olduğunun altını çizerek, "Bugün imam hatipliler baktığımızda her alanda farklı farklı eğitim alabilme imkanına kavuştu." dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminde millet nasıl demokrasiye sahip çıktıysa, bu sahip çıkışta imam hatiplilerin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "İmam hatiplilerimizin bu anlamda önderliğinin toplumda devam etmesi noktasında bizlerin gayret göstermesi lazım." yorumunu yaptı.