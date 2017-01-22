Bakan Tüfenkci: "Almış Olduğumuz Tedbirlerle 2017 Yılı Yatırım Yılı Olacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı şer güçlerinin ekonomik olarak Türkiye'ye diz çöktürmek için taarruza geçtiğini ifade ederek, "Ama Allah'a hamd olsun Türkiye ekonomisi çok güçlü. Ekonomimiz dimdik ayakta. İnşallah almış olduğumuz tedbirlerle de 2017 yılı yatırım yılı olacak" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir restoranda Malatya basınıyla bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmayı bekleyen yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi. Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin yarınları için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Milletvekili arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir Meclis çalışmasını gerçekleştirdik ve Türkiye'nin yarınları için çok önemli olan bir anayasa değişiklik teklifini Meclis olarak kabul ettik. Bu değişiklik artık milletin huzuruna çıkarma aşamasına geldi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra artık söz ve karar milletimizin olacak. Aziz milletimiz bu değişiklik teklifinin milletin önüne gelmesini isteyenleri ve istemeyenleri ibretle izledi ve kararını da buna göre verecektir diye düşünüyorum. Anayasa değişikliği özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada jeopolitik konumu da dikkate alındığında Türkiye'nin geleceği noktasında önemli bir değişiklik olacak. Bu değişiklikle beraber güçlü Türkiye'nin güçlü yürütme ve güçlü iktidarlarla bu coğrafyayı yöneteceğini ve bu coğrafyada var olacağını artık yediden yetmişe herkes biliyor. Coğrafyamıza ve etrafımızdaki komşularımıza şöyle bir baktığımızda güçlü iktidarların, sürdürülebilir ve istikrarlı iktidarların milletleri birlik ve beraberlik içerisinde ayakta tuttuğunu görüyoruz. 14 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye bunu net bir şekilde gördü. Tek başına, istikrarlı ve sürdürülebilir iktidarın ülkeye ne kadar faydalı olduğu çok anlamlı bir şekilde ortaya çıktı. Bu millet 7 Haziran'daki iktidarsızlığın neler getirdiğini de gördü. İnşallah millet anayasa değişikliğine onay verdiği takdirde Türkiye yoluna hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.



Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da kalkınmasına ve gelişmesine devam ettiğinin altını çizerek, "Bazı şer güçleri, çeşitli terör örgütleri aracılığıyla Türkiye'ye diz çok çöktüremeyince ekonomik olarak Türkiye'ye diz çöktürmek için hem yurt dışında hem de yurt içinde bir taarruza geçtiler. Ama Allah'a hamd olsun Türkiye ekonomisi çok güçlü, Türkiye maliyesi almış olduğu tedbirlerle bu kırılganlılıkları yaşamadan dimdik ayakta. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına bakmayın, sahaya bakın. Ekonomimiz dimdik ayakta, insanlarımız işinde gücünde. İnşallah almış olduğumuz tedbirlerle de 2017 yılı yatırım yılı olacak, 2017 yılında ihracatımızı, üretimimizi ve istihdamımızı daha da arttırarak sağ salim yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Tüfenkci, konuşmasında idam tartışmalarına da değinerek, "Önümüzde bir referandum süreci var. İdam Türkiye'nin bekası noktasında isteniyor. Türkiye'nin bekası noktasında öncelikle Türkiye'nin güçlü bir yönetime ve güçlü bir iktidara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu anlamda öncelikli olarak anayasa değişikliği var. Bu referandumdan sonra da bu konuda gerekli çalışmalar yapılır ve konu şekillenir diye düşünüyorum" dedi.



ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını da değerlendiren Tüfenkci, "Trump'tan büyük beklentilerimiz var. Özellikle ABD'nin Ortadoğu politikasının değişmesini istiyoruz. Bu değişimin Amerika'ya da faydası olacak. Bu noktadaki çalışmaları önümdeki günlerde görmeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA