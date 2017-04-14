Bakan Soylu, "11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar"

"980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettik ve içlerinden yeni nesil silahlar çıktı"



TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettiklerini ve içlerinden yeni nesil silahların çıktığını belirterek, "Şu anda Irak'ın Kuzey'inde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, güya Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar" dedi.

Akçaabat ilçesindeki mitingin ardından Trabzon'daki Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Artvinliler Derneği üyeleriyle bir restoranda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ederlerden birisi olduğunu dile getirerek, "Bazen şu karnıma kramplar giriyor, bir operasyon yaptığımız zaman. Acaba evladımız, polisimiz, jandarmamız orada sığınağa girerken, ilk kurşunu yiyecek mi yemeyecek mi? diye. Her operasyonda. Son 6 ayda 13 bini aşkın operasyon yaptık. ve bizim evlatlarımız büyük bir kahramanlığı ortaya koyuyorlar. Gabar'da onlar vardı şimdi biz varız. Cudi'de, Tunceli'de, Hakkari'de onlar vardı şimdi biz varız. Evlatlarımız orada kök söktürüyorlar. Evlatlarımız kutlu bir mücadele sergiliyorlar" dedi.

Şu anda Irak'ın Kuzey'inde 11 tane yeni nesil füzenin PYD'den PKK'ya aktarıldığını kaydeden Bakan Soylu, "PYD'ye silah gönderiliyor. PYD üzerinden de PKK'ya silah aktarıyorlar. 980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettik ve içerilerinden yeni nesil silahlar çıktı. Şu anda Irak'ın Kuzey'inde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, güya Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar. Menşei Batı'dır, menşei Avrupa'dır. Bu ülkeyi savaşlarla istila edemediler diye bu ülkeden kin, intikam ve hınç almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.