Bakan Özlü: Teknoloji Açığını Kapatırsak, Dış Ticaret ve Cari Açığı Kapatırız

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin teknoloji açığını kapattığı takdirde dış ticaret ve cari açığını doğal olarak kapanacağını belirterek, "Her zaman söylüyorum,Türkiye'nin açığı, teknoloji açığıdır diye. Türkiye'nin ne dış ticaret açığı, ne de cari açığından ziyade, Türkiye'nin teknoloji açığı olduğunu söylemek istiyoruz. Ne zaman teknoloji açığını kapatırsak, hem dış ticaret açığını, hem de cari açığı doğal bir şekilde kapatmış olacağız."dedi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'da Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya 2017 Endüstri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Özlü, ihraç edilen ürünlerin katma değerinin düşük, ithal edilen ürünlerin katma değerinin yüksek olduğunu belirtti. Bunun için teknolojiye önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özlü, şunları söyledi:



"Sizlerle sadece bir örnek paylaşmak istiyorum. 2015 yılında ihraç ettiğimiz elektrikli teçhizatların ortalama kilogram değeri 4.6 dolardır. Buna karşılık aynı sektörde ithal ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram değeri 11.7 dolardır. Ne yazık ki, birçok sektörde buna benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Biz yüksek katma değerli ürünleri ithal ediyoruz, düşük katma değerli ürünleri satıyoruz. Örneğimize devam edecek olursak, elektrikli teçhizat sektöründe dış ticaret dengesi istiyorsak, önümüzde iki yol var. Birincisi, bir tane ithal ediyorsak, karşılığında üç tane ihraç edeceğiz. Ancak bir sektörde, hele hele günümüzün rekabet şartlarında, hele hele kısa dönemde, ihracatı üç artırmanın neredeyse imkansız olduğu açıktır. Öyleyse yapmamız gereken, aradaki bu farkı teknoloji ve tasarımla kapatmaktır. Her zaman söylüyorum, Türkiye'nin açığı, teknoloji açığıdır diye. Türkiye'nin ne dış ticaret açığı, ne de cari açığından ziyade, Türkiye'nin teknoloji açığı olduğunu söylemek istiyoruz. Ne zaman teknoloji açığını kapatırsak, hem dış ticaret açığını, hem de cari açığı doğal bir şekilde kapatmış olacağız."



Bakan Özlü, açılışın ardından fuardaki stantları gezip, sergilenen ürünleri inceledi. Daha sonrada karayoluyla Ankara'ya hareket etti.



- Konya