Bakan Özlü: "Bu Sistemin Her Maddesine Kefiliz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önerilen sistemin Türkiye için gerekli olduğuna vurgu yaparak, "Biz bu sistemin her maddesini sonuna kadar savunuyoruz. Her maddesine kefiliz. Türkiye'nin yeni bir sıçrama yapması için yapısal bir dönüşüme ihtiyacı var. Sistemde bir yeniliğe ihtiyaç var" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın ziyareti kapsamında Şadırvan Camii mevkiindeki esnafı gezdi. AK Parti seçim bürosunu da ziyaret eden Bakan Özlü, "Hayır" kampanyasını yürütenlere çağrıda bulundu.



Türkiye'yi yönetmek isteyen siyasi kadronun çalışması gerektiğini ve AK Parti'nin de gece gündüz çalıştığını hatırlatan Bakan Faruk Özlü, şöyle devam etti:



"Hiçbir önerin yok. Hiçbir teklifin yok. Öneri kötü, teklif kötü. Peki ne yapacağız? Sen ne diyorsun? Bir teklifin, bir görüşün, bir düşüncen yok mu? Hayır, hayır, hayır. Bakın böyle ülke yönetilmez. İktidara gelmek isteyen insan, Türkiye'yi yönetmek isteyen siyasi kadro çalışır. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'yi daha hızlı, daha fazla büyütmek, daha fazla kalkındırmak için canla başla uğraşıyoruz. Buna bölgenin ihtiyacı var. Buna dünyanın ihtiyacı var. Büyük Türkiye'yi, Güçlü Türkiye'ye, bölgenin ihtiyacı var. Dünyanın ihtiyacı var."



"İnadına değil, inandığımız için 'evet' diyoruz"



16 Nisan günü yapılacak olan halk oylamasını da anlatan Bakan Özlü, "16 Nisan'daki referandum konusu, birincisi bütün gönlümüzle evet diyeceğiz. Hiç çekinmeden evet diyeceğiz. Sadece biz evet demeyeceğiz. Dostlarımıza, komşumuza evet dedirteceğiz. Bakın biz inadına evet demiyoruz. Biz inandığımız için evet diyoruz. Bazı gruplar vardır. İnadına bir şeyler derler. Hayır arkadaş, biz inandığımız için evet diyoruz. Önümüzde kısa bir süre var. Biz 'Hayır' oyu verenler haindir demiyoruz. Asla. Öyle bir şey demeyiz. Evet oyları ne kadar bizim için kabulse, hayır oyu da o kadar muteberdir. Ama arkadan şu soruyu da sormak istiyoruz. Hayır oyu verdiğiniz zaman bu vereceğiniz oylardan kimler mutlu olacak? Bunu da sormamız gerekiyor. Ben Düzceliyim. Geçen Kurban Bayramı'nda hem CHP teşkilatını, hem MHP'yi ziyaret ettim. Yine geçenlerde muhtarlara toplantıya gitmiştim. Alt katında CHP binası vardı. İl Başkanını aradım ve ziyaretine gittim. Medeni usul ve medeni terbiye bunu gerektiriyor" dedi.



"Tıkır tıkır çalışan bir devlet sistemi olacak"



Anayasa değişikliğini içeren 18 maddeyi anlatan Bakan Özlü, şunları kaydetti:



"Biz hain demiyoruz. Denize dökeriz demiyoruz. Böyle bir şey asla, bizden çıkmaz. Bu ülkede yaşayan her şey saygın vatandaşlarımızdır. Bartın'da geçmişte AK Parti'ye oy vermemiş olabilir. Başka siyasi partilere oy vermiş olabilir. CHP'ye, MHP'ye oy vermiş kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Ama biz şunu arzu ediyoruz ki bu bir seçim değildir. Burada muhtar seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, milletvekili seçmiyoruz. Burada bir sistemi seçiyoruz. Sistem seçiyoruz. Önerdiğimiz sistem her noktasıyla her virgülüyle Türkiye için elzem olan, Türkiye için gerekli olan bir sistemdir. Biz bu sistemin her maddesini sonuna kadar savunuyoruz. Her maddesine kefiliz. Türkiye'nin yeni bir sıçrama yapması için yapısal bir dönüşüme ihtiyacı var. Sistemde bir yeniliğe ihtiyaç var. BU önerdiğimiz 18 madde o ihtiyacı karşılayacak. Bakın emin olun hızlı kararlar alınacak, süreçler kısalacak. Daha kısa sürede işler bitecek. Tıkır tıkır çalışan bir devlet sistemi olacak. Bu paketi biz tek başımıza hazırlamadık. MHP ile beraber hazırladık. Benim gönlüm arzu ediyor ki, MHP ile beraber hazırladığımız paketi yine MHP'li kardeşlerimizle beraber millete anlatalım. Hep beraber anlatalım. Hep beraber bu paketin doğru olduğuna, inandığımız paketin doğru olduğunu milletimize anlatalım. Şurada 10 gün var. Gece gündüz çalışmanızı, Bartın'a yakışır bir oy oranı çıkartmanızı istiyorum."



Bakan Özlü, esnaf ziyaretinin ardından Amasra ilçesine hareket etti. - BARTIN