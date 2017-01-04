Bakan Özhaseki Sur'da İncelemelerde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Sur'da çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulundu.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin, Suriçi 229 adada yapılacak olan yöresel mimariye uygun konutlar, Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi'nin temel atma programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Ebubekir Bal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atana Cumali Atilla ve Sur İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Bilal Özkan ile birlikte çatışmalarda zarar gören ve restorasyonu devam eden Kurşunlu Camii'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Sur esnafını ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Bakan Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti. Üçkuyular'da yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında da incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinleyen Bakan Özhaseki, öğrencilere kitap hediye etti. Ziyaret sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. - DİYARBAKIR