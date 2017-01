Bakan Nabi Avcı, Hrant Dink'in Mezarı Başındaki Anma Etkinliğine Katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Dink'in, ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.



Bakan Avcı "Bugün 10'cu seneyi devriyesinde Hrant Dink'i muhabbetle andık. Bu vesileyle ben bir kere daha başta sevgili eşi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum"dedi. Bir basın mensubunun Hrant Dink'in öldürülmesi davasının süreci ile ilgili soruya Bakan Avcı "Dava süreci, pek çok başka süreçlerle iç içe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldi. Ne tür karanlık oyunların oynandığı bu süreç boyunca, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek" şeklinde cevap verdi.



" HAZİNE DAİRESİ'NE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEK İÇİN 26 ADET SİSMİK KAYIT KUYUSU AÇILDI. "



Bakan Avcı, Topkapı Sarayı'nın kaydığı yönünde iddiaları ile ilgili soru üzerine, Fatih Sultan Mehmet'in köşkü olarak da bilinen Hazine Dairesi'ndeki çatlaklar nedeniyle, Topkapı Sarayı ile ilgili bir hassasiyetin oluştuğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Bu konuda bizim İstanbul Teknik Üniversitesiyle, Boğaziçi Üniversitesiyle, ilgili uzmanlarla yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalar 1 yıldan beri sürüyor. En son geçtiğimiz ay içinde, özellikle Hazine Dairesi'ne etki eden faktörleri belirlemek için çevrede 26 adet sismik kayıt kuyusu açıldı. Bu kuyuya yerleştirilen cihazlar aracılığıyla Saray'ın ve özellikle Hazine'deki çatlakların ne kadar, yer zeminindeki hareketlilikten ne kadar başka faktörlerden, basınçtan vesaire etkilendiğini belirlemek için bilimsel bir çalışma başlatıldı. O çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. Şubat sonu itibariyle bunlar net olarak belirlenmiş olacak. O haberle ilgili de ayrıca açıklama yapmak gerekiyor. Orada Marmaray ve Avrasya tüneli çalışmalarının da buradaki zemin hareketliliğine olumsuz etki ettiğine dair dolaylı da olsa bir ima ve cümle var. Bu doğru değil. Elimizdeki bütün bilimsel raporlar, çalışmalarla ilgili raporlar, böyle bir etkiden söz etmiyor. Böyle bir etki olduğuna dair elimizde bilimsel bir veri yok ama bunlar biliyorsunuz genellikle böyle şehir efsanesi olarak konuşulur. Buna rağmen biz, o sismik kuyular üzerinden yaptığımız çalışmalarla zaten ne tür yer hareketliliklerinin bölgeye ne oranda etki ettiğini ölçme şansını yakalamış olacağız. Ona göre de gerekli restorasyon ve diğer tedbirleri alacağız." diye konuştu.



DENİZE DOĞRU BİR KAYMA SÖZ KONU DEĞİL.



"Denize doğru bir kayma var mı?" şeklindeki soru üzerine Avcı, "Denize doğru bir kayma söz konu değil. Bu konuda daha önce de medyada yer alan bir haber vardı. Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarındaki çatlamalar nedeniyle bir bilim adamımızın yaptığı açıklama vardı. Bilim adamımızın yaptığı açıklamalarda ilgili uzman arkadaş diyor ki, 'Marmara'ya bakan, yani Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarında çatlamalar var' diyor. Fakat bunu okuyan bazı kişiler, o demeçteki 'Marmara'ya bakan istinat duvarı' sözünü, 'Marmaray İstasyonu'na bakan gibi anlıyorlar. Halbuki yazının içinde, demecin kendisine baktığınız zaman zaten görüyorsunuz, Marmara Denizi kast ediliyor, Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarı... Marmaray İstasyonuna bakan değil. O uzak zaten oraya. Oraya bakan istinat duvarı da yok. Eski deyimle apostrof kayması olunca sanki Marmaray İstasyonu'na ilişkin açıklama yapmış gibi algılamış bazıları. Doğru değil. Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarı diyor, demecin altını okuduğunuz zaman onu görüyorsunuz zaten. Gerek Marmaray inşaatında gerek Avrasya tüneli inşaatında, gerek benzer büyük inşaatlarda, büyük veya küçük bütün inşaatlarda çevre etki analizleri yapılır, ona ilişkin gerekli raporlamalar yapılır ondan sonra inşaatlara başlanır. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'na yönelik, Marmaray inşaatının veya Avrasya tüneli inşaatının olumsuz etkilerine dair elimizde hiçbir bilimsel gösterge, vesaire yok" dedi.



- İstanbul