Bakan Müezzinoğlu: "Türkiye, İlk Defa Akıl Teri ile Alın Terini Bir Arada Harekete Sokan Bir...

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Ticaret Odası 19. dönem 52. meclis toplantısına katıldı. Oda üyelerinin sorunlarını dinleyen Müezzinoğlu, burada bir konuşma yaptı.



Türkiye olarak atılım yaparken '15 Temmuz Şehitleri' gibi cesur olmalıyız diyen Müezzinoğlu, "Biz bir adım daha cesur olmak zorundayız. Bir adım daha fedakar ve öz güvenli olmak zorundayız. Çünkü onlar bir adım daha cesur olmasalardı, biz bugün bu sıralarda oturamazdık. Onlar bir adım daha öz güvenli olmayıpta sokağa çıkmasalardı, bugün Türkiye'nin geleceği ile ilgili büyük hayallerini, hedeflerini konuşamazdık. Biz dünü arkada bıraktık, gelecekteki büyük hedefleri konuşuyoruz. Birileri ne yaparsa yapsın, hangi tuzağı kurmaya çalışırsa çalışsın, yine bu milletin samimiyeti, gayreti ve cesaretiyle bu sorunları aştık ve aşmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.



Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Bugün gelişmiş dünya ya da Avrupa'ya baktığınızda akıl terini dökerek diğer ülkelerin alın terini sömürüyor. Türkiye, ilk defa akıl teri ile alın terini bir arada harekete sokan, bunun potansiyelini fark eden ve alın teri potansiyeli ile 'seninle rekabet edebilim' diyen bir iddiayı ortaya koydu. Son dönemde yaşadıklarımızın, başımıza gelen belaların sebebi budur. Bunları bela olarak görmemeliyiz. Bunları aşabilen bir potansiyeli yine akıl terimizle ve gönül öngörümüzle aşarak bütün bunları atlatacağız. Şimdi artık Türkiye dünya ile rekabette yüksek teknolojiye, orta üstü teknolojiye ve dünyanın gelişmiş ülkeleri ile rekabet edebilecek alanları keşfetme dönemini yakaladı"