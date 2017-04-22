Bakan Müezzinoğlu'ndan "23 Nisan" Mesajı
ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
23 Nisan 1920'de kapılarını açan TBMM'nin 97'inci yaşını kutlayarak mesajına başlayan Bakan Müezzinoğlu, "23 Nisan 1920'de egemenliğin kapılarını kayıtsız şartsız yüce Türk milletine açan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bugün 97 yaşında. 97 yıl önce Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletimizin bağımsızlığını yine milletimizin azim ve kararı kurtaracaktır' sözü halkımızın milli iradesiyle vücut bulmuş, bu irade TBMM çatısı altında buluşarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğuşunu sağlamıştır. Geçmişten gururla devraldığımız bu miras milletimizin iradesinden aldığımız şiarla geleceğe taşınmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, milli ideallerimize dört elle sarılarak ülkemizin milli ve manevi değerlerini azim ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaktır"
Bu özel günün aynı zamanda geleceğin teminatı çocukların da bayramı olduğuna vurgu yapan Müezzinoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının; dil, din, ırk, renk ayrımı olmaksızın ülkemize farklı coğrafyalardan gelen dünya çocuklarımızla bir arada kutlanıyor oluşu tüm dünyanın kulak vermesi gereken bir barış çağrısıdır. Bu çağrı; farklılıkların zenginliğinden doğan sevgi ve kardeşliğin evrensel sesidir. İnanıyorum ki, geleceğimizin teminatı çocuklarımız geçmişte olduğu gibi bugün de milli ideallerimize dört elle sarılarak ülkemizin milli ve manevi değerlerini azim ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaklardır. Bizlere düşense onlara huzur, kardeşlik ve sevgi dolu bir dünya bırakmaktır.
Bu inanç ve düşüncelerle, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele ederek bugünlere gelmemize vesile olan tüm insanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi. - ANKARA