Bakan Kılıç'tan CHP'li Bozkurt'a 'İstifa Et' Çağrısı

SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum öncesi "Evet verenleri denize dökeriz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, "O kadar polisle, güvenlik güçleriyle onu koruyoruz. Evinden fazla çıkmasın da arkadaşları fazla yormasın. İstifa et. Kendin de kurtul, biz de" dedi.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, referandumdan "evet" sonucu çıkmasının ardından memleketi Samsun'da AK Parti teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet, dün 8 ilçe teşkilatı ziyaretinin ardından bugün de geri kalan teşkilatları ziyaret etmek için yola koyuldu. Bakan Kılıç, İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'nde AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Programda sırasıyla AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt birer konuşma gerçekleştirdi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dün 8 ilçeye teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Bugün de 17 ilçeyi bitireceğiz. 'Durmak yok, yola devam' bir slogan değildir. Bir slogandan çok daha ötesidir. Bizim siyasete meselelere ve bundan sonraki meselelere bakış açımızdır. Referandum yolculuğunda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de tarihi millet yazdı ve bundan sonra da yazmaya devam edecek" diye konuştu.

Karaaslan'ın ardından konuşan Bakan Akif Çağatay Kılıç, CHP'yi eleştirdi. CHP'li Hüsnü Bozkurt'u koruyan güvenlik güçlerinin çok yorulduğunu dile getiren Bakan Kılıç, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa sandıktan gelmediği için orayı karıştırdı. Nasıl bir iş olduğunu anlamadı. 8. seçimini de kaybettiği için sandıkla olan ilişkisini gözden geçirmek zorunda kalacak. Ama Muharrem İnce onun cevabını vermişti. 'Biz bu genel başkanla, bu yönetimle AK Parti'nin karşısında herhangi bir şekilde halk oylamasına ya da seçime gidersek kaybederiz' dedi. Vallahi el hak adam doğru söyledi. Geleceği gördü. Demek ki aralarında geleceği görebilenler de varmış. Millete tepeden bakmayacaksınız. Bir tanesi çıktı ne dedi? 'Samsun'dan başlayıp, İzmir'den denize dökecekmiş' Ne oldu? Milletin içine çıkamıyor şimdi. Ben ona istifa et dedim. Biran etsin, yoksa vallahi meclise de gelmeyecek. Evden çıkamıyor. Konya'da bir çıkmış. Apar topar hemen götürmüşler. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamak da devletimizin görevi. O da bir vatandaş sonuçta. Ağzından çıkanı kulağı duymamış ama hayatı da bize emanet. O kadar polisle, güvenlik güçleriyle onu koruyoruz, evinden fazla çıkmasın da arkadaşları fazla yormasın. İstifa et. Kendin de kurtul, biz de. Yorulduk ya, 'gelme gelme' demekten yorulduk" şeklinde konuştu.

FETÖ terör örgütüne, terör örgütü demeyenleri eleştiren Bakan Kılıç, "Biz millete hizmet etmek için varız. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Kararlılığımızdan en ufak bir şekilde geri durmayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şu anda geldiğimiz nokta iyi ama daha iyisine de geleceğiz. Daha bitmedi. Adil olacağız ama acımayacağız. Bu millete nefret duyanların, ihanet edenlerin kusara bakmasında acınmayı hak ettikleri gibi bir şey yok. Onlar millete, devlete ihanet ettiler. Bunun adını da koyacaksınız. Darbeyi kınayanlar oldu. Böyle darbe olmaz diyenler oldu. Adını koyun adını. FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbeciler bu ülkeye darbe yapmaya kalktı. Koy adını. Etrafından dolan, adını söyleme öyle olmaz. Adı ortada FETÖ terör örgütü. Buna terör örgütü diyemiyorsan kusura bakma, benim kafamda o zaman şüphe olur" ifadelerini kullandı.

Kılıç ve beraberindeki heyet toplantının ardından toplu fotoğraf çektirdikten sonra diğer ilçelere gitmek üzere yola çıktı.

