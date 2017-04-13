Bakan Kaya: "Ne Kılıçdaroğlu Ne de Partisinin Kadın Milletvekilleri Arayıp Geçmiş Olsun Dedi"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda’da yaşanan olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini geçmiş olsun dileklerini iletmek için aramadığını belirterek, "Hollanda için utanç gecesi olan geceden sonra ne sayın Kılıçdaroğlu arayıp geçmiş...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'da yaşanan olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini geçmiş olsun dileklerini iletmek için aramadığını belirterek, "Hollanda için utanç gecesi olan geceden sonra ne sayın Kılıçdaroğlu arayıp geçmiş olsun dedi ne de partisinin kadın milletvekilleri bir kadın bakanın yaşadığı bu insanlık dışı muameleden dolayı hiçbiri arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmedi" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği programa katıldı. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve çok sayıda kadın katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Kaya'ya hediye takdim edildi. Öte yandan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kadınlarla soru cevap şeklinde kısa bir proğram gerçekleştirdi.
"Kadınlar Soruyor" adlı programda konuşan Bakan Kaya, Hollanda da yaşadığım Hollanda için utanç gecesi olan geceden sonra ne sayın Kılıçdaroğlu arayıp geçmiş olsun dedi ne de partisinin kadın milletvekilleri bir kadın bakanın yaşadığı bu insanlık dışı muameleden dolayı hiçbiri arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmedi" dedi.
"Hollanda olayı sonrası ne Kılıçdaroğlu ne de milletvekilleri 'geçmiş olsun' dilemedi"
Hollanda'da yaşanan olaylar için ana muhalefet lideri ve partisinden hiçbir kimsenin arayıp geçmiş olsun dilemediğine vurgu yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Üzülerek şunu belirtmek istiyorum. Hollanda'da yaşadığım Hollanda için utanç gecesi olan geceden sonra ne sayın Kılıçdaroğlu arayıp geçmiş olsun dedi ne de partisinin kadın milletvekilleri bir kadın bakanın yaşadığı bu insanlık dışı muameleden dolayı hiçbiri arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmedi. Maalesef insan hakları, demokrasi ve kadın hakları konusunda bize parmak sallayarak ders vermeye çalışan Avrupa'nın yanında 'Hayır' kampanyalarının tarafındalar" ifadelerini kullandı.
"Ana muhalefet, rejim tartışmalarıyla milletin aklını bulandırıyor"
Rejim tartışmalarına ilişkin konuşan Bakan Kaya, "Ülkemizin rotasına, milletimizin varlığına müdahale yollarını tamamen ortadan kaldıracağız. Bu asla bir rejim değişikliği değildir. Ana muhalefet partisi özellikle rejim tartışmaları açarak milletimizin aklını bulandırmakta. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi cumhuriyettir, biz 15 yılda cumhuriyetimizi güçlendirmek adına birçok adım attık. Bu yapacağımız değişiklikle de cumhuriyetimizi daha da güçlendireceğiz. Allah'ın izni ile güçlü iktidar, güçlü devlet ve güçlü Türkiye istiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için yeni Türkiye'yi siz değerli kadınlarımızla birlikte inşa etmek istiyoruz" dedi.
"Yeni sistemle Türkiye dinamizme kavuşacak"
Yeni sistemde Türkiye'nin dinamizme kavuşacağına dikkat çeken Bakan Kaya, "Yeni getireceğimiz sistemle yasama, yürütme ve yargıyı kesin çizgilerle birbirinden ayırıyoruz. Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı'na devredilecek ve yürütme tek bir kişide toplanacak. Öyle bahsettikleri gibi tek adam yalanıyla milletin aklını bulandırmak istiyorlar. Aman kardeşlerim, bu yalanlara itibar etmeyelim. Yasamayı yani parlamentoyu daha da güçlü hale getiriyoruz. Yapılacak olan yeni anayasa değişikliği ile Türkiye'nin inandığı, bildiği yolda daha kararlı adımlarla yürümesini sağlamak istiyoruz. Yeni sistemde Türkiye değişim iradesini uygun bir dinamizme kavuşacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL