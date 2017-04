Bakan Kaya İTO Üyeleriyle Biraraya Geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, anayasanın halk oyuna sunulacağı 16 Nisan'ın, siyasi tarih için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, iç gerilimlerle enerji kaybeden bir ülke olmaktan çıkarak, gücünü etkili ve kararlı bir şekilde kullanabilen bir ülke haline gelecek." dedi.



Kaya, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Kandilli'deki Cemile Sultan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya katıldı.



Güçlenerek büyüyen ve kendi sorunlarına çözüm üreten bir Türkiye'nin, herkesin ortak gururu olduğunu ifade eden Kaya, genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle mutlu ve müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak hedefi olduğunu vurguladı.



Bakan Kaya, 15 yıldır her gün bir adım ileriye taşınan hizmetlerin temel taşının kadın olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Milletimizin huzur ve mutluluğu için attığımız her adımda kadınlarımız var.

Kadının aklından, hünerinden, zekasından mahrum kalan bir toplum, hiçbir alanda mesafe alamaz.

Kadını, fıtratının dışında yorumlayan hiçbir toplum varlığını koruyamaz.

Kadının bütün sosyal alanlarda güçlü bir şekilde var olması için aldığımız tedbirlerin amacı da budur.



Birçok alan ve başlıkta çok sayıda proje, uygulama ve desteği hayata geçirdik. Sosyal ekonomik destekle, şartlı eğitim desteği ile ülke genelinde tamamladığımız yurt projelerimizle, kız çocuklarımızın uğrayacağı her türlü mahrumiyetin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çocukların, ekonomik sebeplerle eğitimden kopmaması için doğrudan annelere yaptığımız yardımlardan, 2 milyonun üzerinde aile yararlanıyor.



Bu sayede, 2003 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarımızın orta öğretimde net okullaşma oranını yüzde 80'in üzerine çıkardık. 2005 yılında yüzde 23,3 olan kadınların iş gücüne katılma oranını, bugün yüzde 33'ler seviyesine çıkardık. 2023 yılında, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41'e çıkarılmasını ve kayıt dışı çalışma oranının yüzde 30'a düşürülmesini hedefliyoruz."



Kadının aile ve iş uyumunu güçlendirmek için yaptıkları hizmetleri anlatan Kaya, 2002'den itibaren kadınların siyasi temsilinde gösterdikleri özel gayretle kadın milletvekili sayısını önemli ölçüde arttırdıklarını vurguladı. Kaya, 1 Kasım seçiminde 81 kadın milletvekili ile kadınların temsil oranının yüzde 14,73 düzeyine yükseldiğini aktaran Kaya, bu oranın çok daha fazla yükselmesi ve yüzde 50'lere çıkması gerektiğini söyledi.



Sorunlarının üstesinden gelerek istikrarla büyüyen Türkiye'nin 15 Temmuz'da karşılaştığı büyük saldırı ve işgal girişiminin, ülkenin durumunu yeniden gözden geçirmeyi zorunlu hale getirdiğini anlatan Kaya, "Kurduğumuz güven ve istikrar ortamını bozmak isteyen güçlere karşı her türlü tedbiri almak zorundayız.

Aldığımız mesafeleri kaybetmemek ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için her türlü yönetim zafiyetini ortadan kaldırmak durumundayız." diye konuştu.



Bakan Kaya Hollanda'da da yaşadıklarını da değinerek, Hollanda'nın bir utanç gecesi yaşadığını ve yaşattığını, tüm özgürlükleri ayaklar altına aldığını ifade etti. Avrupa'nın, terör örgütlerinin "hayır" kampanyalarına destek verdiğine dikkati çeken Kaya, Avrupa'nın derdinin, referandum sonucunda çıkacak "evet"le Türkiye'nin istikrarlı yönetime kavuşmasıyla daha da büyüyecek olması olduğunu kaydetti.



"15 Temmuz'u anlamak istemeyenler, elbette 16 Nisan'ı da anlamazlar." diyen Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunun "kontrollü darbe girişimi" sözünü de eleştirdi.



"16 Nisan'da tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için 'evet' diyeceğiz"



Mevcut parlamenter sistemde ülkede yaşanan sorunları anlatan Kaya, şöyle devam etti:



"16 Nisan, siyasi tarihimiz için gerçekten bir dönüm noktası.

16 Nisan'ı sadece hedeflenen ekonomik ve siyasi başarı açısından değerlendirmek eksik olur. 16 Nisan, milli iradenin hakimiyeti noktasında yeni bir aşama.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, iç gerilimlerle enerji kaybeden bir ülke olmaktan çıkarak, gücünü etkili ve kararlı bir şekilde kullanabilen bir ülke haline gelecek. Siyasi iktidar, milletten aldığı güçle daha kararlı adımlar atabilecek.



Getirilen sistemle siyasette ve ülke yönetiminde güç birliği zorunlu hale gelecek.



Milletin çoğunluğunun desteğini almayan hiçbir siyasi hareket ya da lider bu ülkeyi yönetemeyecek. Yeni sistemle devlet yönetiminde çift başlılık sona erecek, Türkiye yönetimde ihtiyaç duyduğu hıza ve güce kavuşacak. 16 Nisan'da tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için inşallah hep birlikte 'evet' diyeceğiz."



Programın sonunda Bakan Kaya'ya, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu tarafından hediye takdim edildi.