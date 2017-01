Bakan Işık: Türkiye Elektronik Harpte de Bir Oyuncu Haline Geldi

* Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,



"Artık Türkiye elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz. Bu gemiyle ilgili tüm savaş, silah sistemleri ve bu silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz"



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile birlikte ilk milli fırkateyn olan 'İstanbul"un inşa başlangıç törenine katıldı.



Pendik'te bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen törende 2007 yılında mayın patlaması sonucu terör gazisi olan er Ahmet Kayaoğlu ve 1994 yılında Bingöl'de şehit olan er Selahattin Boydaş'ın kızı Elife Boydaş da yer aldı.



Bakan Işık törende yaptığı konuşmasında, 'Böylesine bir coğrafyada yer alan ülkemizin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması hepimizin malumudur. Üç tarı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanıma sahip olması hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'hudutlarının mühim ve büyük aksamlı olan deniz devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerektirir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır' sözleriyle bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. Bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmamıza milli savaş gemilerimizi kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Çaka Bey'in açtığı yoldan ilerleyen ve bin yıllık geçmişi olan bahriyemiz gücünü nitelikli insan kaynağı ve modern, milli imkanlarla donatılmış silah sistemlerinde almaktadır" dedi.



YATIRIMIN ÖNEMİ



Bakan Fikri Işık, 'Geçmişte arzu ettiğimiz gemileri, uçakları, araç gereçleri paramızla dahi almakta zorlandığımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve kendi üretimimiz olarak ülkemizde tedarik edebiliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren on ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da artırmakta olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Ülkemiz deniz menfaat ve sınırlarının korunması, tespit, teşhis ve mevkii belirlenme, sınıflandırma gibi bir çok görevin yerine getirilmesinde MİLGEM projesiyle elde ettiğimiz başarılar, geçmişte büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz askeri gemi inşaat sektöründe ulaştığımız seviyeyi ve seneler içindeki ilerlememizi net bir şekilde göstermektedir" şeklinde konuştu.



BÜTÇE 12 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK



Bakan Işık, 'Günümüzde su üstü askeri gemi ihtiyaçlarımızın tamamını yurtiçi tersanelerimizle karşılamaktayız. Gelinen aşama itibariyle Tuzla bölgesindeki yedi özel tersaneyle ve bakanlığımıza bağlı tersanelerle yürütmekte olduğumuz askeri gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğü 5.5 milyar doları aşmış durumda. Askeri gemi inşası alanında orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız fırkateyn, hücum bot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projeler ile bu meblağın 12 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngörmekteyiz" dedi.



'ÜLKEMİZİN SAVUNMA İHTİYAÇLARINI YERLİ OLARAK KARŞILAYABİLİR DÜZEYE ULAŞACAĞINA İNANCIM TAMDIR"



Bakan Işık, 'Hali hazırda çeşitli kara, hava ve su üstü gemilerinin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin yürütülen kararlı strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay platformlarına kadar ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir düzeye ulaşacağına inancım tamdır" diye konuştu.



'ARTIK TÜRKİYE ELEKTRONİK HARPTE DE BİR OYUNCU HALİNE GELDİ"



Işık, 'Bugün burada ilk kaynak törenini gerçekleştireceğim MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul inşa edilmiş olan ilk 4 gemiden tecrübeler ve geri beslemeler ile teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirilebileceği, hava savunma kabiliyetinin artırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerimizden 4 adedinin birincisidir. Söz konusu fırkateynin tasarım faaliyetlerine MİLGEM projesinin üçüncü ve dördüncü gemileri için 2014 senesinde imzalanmış olan sözleşme kapsamında başlanmış olup Savunma Sanayi Müsteşarlığı önderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, üniversiteler ve yerli yüklenicilerin koordineli çalışması ve milli imkanların azami seviyede kullanılmasıyla gemilerin donatım ve inşa faaliyetlerine devam edilecektir. Artık gemi sadece gemi değil, geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. ve bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretmenin gayreti içindeyiz. Allah'a hamdolsun çok büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz. Bu gemiyle ilgili tüm savaş, silah sistemleri ve bu silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz. Bu Allah'a hamdolsun Türkiye'nin geldiği yeri bulunduğu noktayı gösteriyor. Çok büyük mesafeler aldık. Ama almamız gereken çok daha mesafenin olduğunun bilincindeyiz" dedi.



'BU ÇETİN BİR MÜCADELEDİR"



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu da törende bir konuşma yaparak, 'İstanbul fırkateyni, Deniz Kuvvetlerinin kendine, devletine ve sanayisine duyduğu güvenin somutlaşmış ifadesidir. Fırkateynimiz İstanbul, biz denizcilerin, cumhuriyetin ilk yıllarında, kıt kaynaklara rağmen, şanlı Yavuz'un onarılması ve yurt dışından savaş gemisi alınması için destek sağlayan aziz milletimize olan vefa borcudur. Aslında fırkateynimiz İstanbul, asla vazgeçmediğimiz ve hiç bitmeyecek bir hayalin, hayata geçecek halidir. Çünkü biliyoruz ki, Deniz Kuvvetlerimiz, 21'nci yüzyılın güvenlik ortamına, ülkesini ve milli çıkarlarını, açık denizlerden itibaren muhafaza edebilecek bir kuvvet hedefiyle hazırlanmak durumundadır. Zira doğumunun 100'üncü yılına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti, küresel ve bölgesel ölçekte, pek çok güvenlik sınavından geçmektedir. bu olgu, tarih boyunca gerçek ve mevcut olmakla birlikte, henüz başlarında bulunduğumuz 21.yüzyılda; aktörleri, yöntemleri, şiddeti ve vuku bulma sürati ile, daha çetin bir karaktere bürünmüştür. Bu sebeple biz bahriyeliler, mavi vatanın hudutlarını, her koşulda savunan yılmaz bekçiler olmanın yanı sıra, vatandaşlarının haklarını ve ülkesinin menfaatlerini, küresel ölçekte savunacak bir gücü hayal etmek, geliştirmek ve ona hayat vermekle mükellefiz. Bu çetin bir mücadeledir. Bu mücadelenin bütün bedellerini, milletçe göğüslüyoruz ve kimsenin şüphesi olmasın ki, göğüslemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



İstanbul'un ilk saç kesimini Bakan Işık, Oramiral Bostanoğlu ile şehit yakını Elife Boydaş ve gazi Ahmet Kayaoğlu gerçekleştirdi. Törende katılanlara İstanbul fırkateynin maketi verildi. Ayrıca şehit kızı Boydaş ve gazi Kayaoğlu'na da birer plaket verildi.