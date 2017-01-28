Bakan Eroğlu Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı, Göle Balık Saldı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı çevresinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı, göle de endemik anaç Abant Alası balığı saldı. Bakan Eroğlu, yaban hayvanları için doğaya yılda 410 bin kilogram yem bırakıldığını söyledi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'nın alt tarafındaki ormanlık alanda yaban hayvanları için doğaya buğday ve yonca bıraktı. Bakan Eroğlu, görevlilerin hazırladığı yonca balyaları ile çuvallar içindeki buğdayları, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına serpti. Bakan Eroğlu, daha sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti. Bakan Eroğlu, Abant Gölü'ne özgü endemik Abant Alası yetiştirilen Abant Alabalık Üretme İstasyonu'nda sağımları yapılan anaç Abant Alası balıklarını Gölcük Gölü'ne saldı. Bakan Eroğlu, yaklaşık 150 balığı görevlilerin üzerindeki buz tabakasını kırdığı göle saldı.



'410 BİN KİLOGRAM YEM'



Gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, yaban hayvanları için yılda doğaya 410 bin kilogram yem bıraktıklarını bealirterek şöyle dedi:



"Özellikle bazı bölgelere araç çıkmadığı zaman helikopterle atıyoruz. Dolayısıyla yaban hayatını koruyoruz. Çok yoğun ve ağır geçen kış koşullarında yaban hayvanları yiyecek bulamıyor. Onları da korumamız lazım. Ayrıca Abant Alası da Abant Gölü'ne özgü endemik bir tür. Bunu da korumak için üretim istasyonu kurduk. Burada sağılan anaç balıkları yeniden göle salıyoruz."



'SOKAK HAYVANLARINI KORUYORUZ'



Sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanlar için de belediyelere ciddi destekler verdiklerini belirten Bakan Eroğlu şöyle devam etti:



"Bakım ve rehabilitasyon merkezleri konusunda belediyelere yüzde 40- 45 hibe destek veriyoruz. Pek çok ilde bu tür merkezler kuruldu. Aşılama, kısırlaştırma, küpeleme gibi çalışmalar için 5 milyon TL ödenek ayırdık bu yıl. Toplamda 11 milyon 500 bin TL ayırdık. Ayrıca 22 milyon TL de destek verdik." diye konuştu.



Bakan Eroğlu, en çok hayvanseverlerden e-mail aldığını belirterek, "Hayvanlara işkence e-maili çok alıyorum. Bu benim mailimi çok meşgul ediyor. Bunun için özel bir e-posta adresi oluşturduk. 'Hayvanhaklari@ormansu.gov.tr' adresine bildirirlerse bu tür şikayetleri müdahale edilir. Hayvanseverlerden bunu rica ediyoruz. Oraya gönderenlere bakılır. Diğerleri silinir" dedi.



'150-200 BİN KANATLI HAYVAN ÜRETTİK'



Bakan Eroğlu, nesli kaybolan bazı hayvanları da ürettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:



"150-200 bin kanatlı, özellikle keklik, sülün gibi hayvan ürettik ve tabiata saldık. Bunlar çok faydalı. Örneğin keklikler, buğdayın düşmanı olan süne ile mücadelede etkili. Biyolojik mücadele yapıyoruz. Kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele faydalı oluyor dedi.



'İZMİR EVET DİYECEK'



Bakan Eroğlu, göl çevresinde yürürken tatilcilerle de sohbet etti. İzmir'den geldiğini söyleyen bir kadın Bakan Eroğlu'na, "İzmir bu sefer evet diyecek mi?" diye sordu. Bakan Eroğlu da İzmir'e çok büyük yatırımlar yaptıklarını, İzmir'in 'Evet' diyeceğine inandığını belirtti. Bakan Eroğlu, beraberindekilerle birlikte, "Güçlü bir Türkiye için biz de varız. Kararımız evet. Sen de var mısın Düzce?" diyerek, sosyal medyada başlatılan 'Evet' kampanyasına destek verdi.



- Bolu