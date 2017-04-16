Bakan Eroğlu, Memleketinde Oy Kullandı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandum oyunu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde kullandı.



Bakan Veysel Eroğlu, oy kullanmak için öğle saatlerinde Şuhut Kurtuluş İlkokulu'na geldi. Kaydının bulunduğu 1022 numaralı sandıkta görevlilerin verdiği oy pusulasını alan Bakan Eroğlu, "Ülkemize güzellikler getirmesi, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi ve güçlü bir Türkiye için" diyerek oyunu kullandı.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Eroğlu, "Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi.



Ülke genelinde referandum un huzur içerisinde geçtiğini belirten Bakan Eroğlu, "Bu referandum inşallah daha güçlü bir Türkiye için vesile olur. Arzumuz, isteğimiz 80 milyonun huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesi. Biz bunu istiyoruz. Herkesin oyuna saygımız var. Her zaman bunu ifade ettik. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Hiçkimse endişe etmesin. Ne çıkarsa çıksın milletimizin kararına hepimizin saygısı var" diye konuştu.



Bakan Eroğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte oy kullandığı okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.



- Afyonkarahisar