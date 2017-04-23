Bakan Çavuşoğlu: Seküler Bir Suriye Olmasını İstiyoruz

– DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz. Gerçekçi olalım, bu saatten sonra bunun Esad ile olması mümkün değil. Herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. Hiç kimse dışlanmamalı" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Rus Medya Konferansı için gelen Rus gazetecilerle Alanya'da buluştu. Filika Restoran'da düzenlenen yemekli toplantıya Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ile Rus gazeteciler katıldı.



90 GÜNLÜK VİZE



Basının ilk 10 dakikasından görüntü almasına izin verilen toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu günün çocuklara armağan edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç gündür Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar Türkiye'ye geliyor. Bugün ayrıca Miraç Kandili. Dini ve milli bir bayramda önemli bir günde sizlerle beraberiz. Ayrıca Suriye gibi bölgemizde önemli gelişmeler yaşanan bir dönemde sizlerle sohbet edeceğiz. Ruslar Türkiye'ye vizesiz şekilde gelebilir. Yaklaşık 10 gün önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiye'de yaşayan Ruslar ne istiyor, burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız" dedi.



'RAKKA'YA OPERASYON YAPMAMIZI İSTEMEDİLER'



Türk kuvvetlerinin El Bab'ı DEAŞ'tan geri aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya'nın Suriye problemi başladığından bu güne şu teklifte bulunduk. 'Gelin terör örgütleriyle beraber mücadele edelim' dedik. El Bab'ta bu işbirliğini gördük. Yer yer Rus Hava Kuvvetleri'nin işbirliğini gördük. Özellikle koalisyonun desteğini kestiği bir dönemde Rusya bize destek verdi. YPG baskı yaptığı için koalisyon destek vermek istemedi. YPG ve PKK bir terör örgütü. Burada bir koridor oluşturmak istediler. Bu operasyon DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesini sağladı ve bu hayalleri son buldu. Obama yönetimi YPG'yi Rakka operasyonunda kullanmak istedikleri için bizim Rakka'ya operasyon yapmamızı istemediler. Biz bu konuda kararlı davrandık. El Bab'ta DEAŞ ile mücadele ederken Rakka'dan DEAŞ'lılar gidip geliyordu. DEAŞ'a karşı mücadelenin arttırılması lazım" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"BİZDE BİR STRATEJİ VAR"



"Suriye'de esas çözüm siyasi çözüm. Rusya ile Halep'te başlayan siyasi işbirliğini geliştirdik. Ateşkesi ülkenin diğer yerlerine de genişlettik. Biraz ihlaller olsa da önceye göre daha iyi durumdayız. Bu Rusya ile Türkiye'nin başarısı. Astana süreci de bizim başarımız. Buraya ABD'nin gözlemci olarak katılması da önemli. İran'ı da özellikle sürece dahil ettik. Bizde bir strateji var. Ben en başından beri gerçek siyasi çözüm için Esad'ın gitmesi gerektiğine inanıyorum. Rusya da Türkiye'nin sınır bütünlüğünü destekliyor. Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz. Gerçekçi olalım, bu saatten sonra bunun Esad ile olması mümkün değil. Herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. Hiç kimse dışlanmamalı. Esad konusunda Rusya ile aynı düşünmeyebiliriz. Görüşlerimiz tam uyuşmuyor diye diğer konularda da işbirliğimizi durdurmadık. Biz müttefik olduğumuz birçok ülkeyle NATO içindeki birçok ülkeyle de farklı düşünüyoruz."



- Antalya