Bakan Arslan ve Eroğlu'nun Iğdır Ziyareti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Iğdır Valiliğini ziyaret etti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Iğdır Valiliğini ziyaret etti.
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz tarafından karşılanan Bakan Arslan ve Eroğlu, Valilik Şeref defterini imzaladı, ardından Vali Alpman'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Arslan, yaptığı konuşmada, "Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bölgenin kalkınması adına birçok projeyi yapıyoruz. Bütün bu projeleri bir birinin tamamlayıcısı olarak bölgenin kalkınmasının lokomotifi olarak görüyor ve böyle yol alıyoruz. Ama biliyoruz ki istediğiniz kadar yol yapın eğer insanın hayatına dokunan insanın ikame ettiği yerde hayatını kolaylaştırmaz kapısına kadar suyu getirmezseniz, hele Tarım, Hayvancılık ve meyvecilik bölgesi bir bölgeden bahsediyoruz, yeteri kadar su vermezseniz insanları burada ikamet ettirmek yerinde tutmak zordur" dedi.
Bakan Eroğlu ise, "Iğdır için çok önemli olan içme suyu, Ünlendi barajından alınacak arıtılacak daha sonra çok uzun bir isale hattıyla 77 yerleşim yerine verilecek. Iğdır merkez başta olmak üzere bütün ilçeler, belde ve köyler dahil olmak üzere bütün Iğdır'ın su meselesi kökünden çözülecek. Artık vatandaşlar memba suyu gibi su içecek" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Bakan Eroğlu'na üzerinde Ağrı Dağı resminin olduğu bir tablo hediye etti. - IĞDIR