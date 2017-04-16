Bakan Ahmet Arslan Oyunu Kars'ta Kullandı
Bakan Ahmet Arslan oyunu Kars'ta kullandıKARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu Kars'ta kullandı.
Bakan Ahmet Arslan oyunu Kars'ta kullandı
KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu Kars'ta kullandı.
Bakan Ahmet Arslan, Türkiye'nin her yerinde görev yapan ve demokrasinin tecellisine katkı koyan herkese teşekkür etini belirtti.
Arslan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bugün 100 bin kişilik bakanlık ailesinin her yerde görevinin başında olduğunu söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu kullanmak üzere Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu'na geldi. Arslan, sandık görevlilerini tek tek ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu 1057 No'lu sandıkta oyunu kullanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her ilinde görevli arkadaşlarımız var. Amaç demokrasinin tecellisi adına insanımızın sağduyusunun, kararının sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması. Dolayısıyla sizin nezdinizde Türkiye'nin her yerinde görev yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Demokrasinin tecellisine katkı koydukları için, elbette ki milletimize çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Arslan, "Sağduyusuyla huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde sandık başına gidiyor. ve kararını verecek. Tabi milletin kararı herkes için baş göz üste, bizim içinde geçerli, inşallah ülkemizin, insanımızın bu ülkede, bugünden sonra çocuklarımızın da, torunlarımızın da yaşayacağını düşünerek, onlar içinde, onların geleceği içinde hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir karar olur. ve tabi ki milletin kararı olduğun içinde başımızın, gözümüzün üstüne tekrar söylüyorum" diye konuştu.
Bakan Ahmet Arslan, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bizde özellikle birkaç gündür teyakkuzdayız. Bugün 100 bin kişilik bakanlık ailesi her yerde görevinin başında arkadaşlarımızın yaptığı gibi her hangi bir aksaklık olmaması, bir eksiklik olmaması sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması adına gayret sarf ediyorlar. İnsanımızın bunu bilmesinde fayda var. ve tabi ki kendi arkadaşlarımı da bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde güzel bir süreç yürüyor. Bunun akşama kadar böyle devam etmesi, sonrasında da insanımızın karına tezahür tecellisi olacak. Buna da herkes saygı duyacak. Bizde beraber" şeklinde konuştu.
Bakan Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşlarla ayak üstü sohbet etti. Arslan, daha sonra GAMP İlköğretim Okulu'ndan ayrıldı.