Bahşılı Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe olarak gelen itfaiye aracını teslim aldı.



Belediye önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Başkan Uyar, çalışma arkadaşlarının işini kolay kılmak, vatandaşların da hızlı bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlamak için araç filolarını güçlendirdiklerini söyledi.



Belediyenin en büyük eksikliği ve gereksinimi olan itfaiye aracının olmamasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten Uyar, Belediyeler Birliğinden hibe olarak alınan bu araçla bir araç eksikliğinin daha çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.