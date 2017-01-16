Bahreyn'de Üç Sanığın Ölüm Cezası İnfaz Edildi





Bahreyn'de, üç güvenlik görevlisini öldürme suçundan idama çarptırılan üç sanığın cezası infaz edildi. Sanıkların kurşuna dizildiği açıklandı.



Temyiz Mahkemesi 9 Ocak'ta görülen duruşmada, söz konusu üç kişi hakkında verilen idam kararını onamıştı. Sanıklardan yedi kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmış, saldırının "zararının mahkumlara ödetilmesine" ve idama çarptırılanların da aralarında bulunduğu sekiz kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına hükmedilmişti.



İnfazlara tepki gösteren muhalefet protesto gösterisi düzenledi. Çıkan çatışmalar nedeniyle de dükkanların kepenk kapattığı bildirildi.



Ed-Diye bölgesinde, Mart 2014'te, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir subayla iki polis yaşamını yitirmişti.



Kaynak: AA / AP



Auteur: euronews-tr



Tags: infaz Ölüm edildi ölüm sanığın cezası Bahreynde Gösteri Bahreyn Dini çatışma Gepost: 16 januari 2017