Bahçeli ve HDP'li Milletvekilleri Arasında Samimi Sohbet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Anayasa tasarısının görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'na ilk tur görüşmelerinin son gününde de katıldı.

SANCAKLI'NIN EŞİNİN DURUMUNU SORDULAR

Genel kurul salonuna giren MHP lideri Bahçeli, sırasına oturmadan, yan tarafındaki HDP grubuna selam verdi. HDP'li vekiller ise Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan eşinin durumunu sorup, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

BİR SÜRE SOHBET ETTİLER

Bahçeli Genel Kurul salonuna gelişinde MHP sıralarının en önüne otururken yan sırasında oturan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile tokalaşarak bir selamlaştı. Bahçeli, Yıldırım ve Pervin Buldan ile kısa bir süre sohbet etti. HDP'li vekiller, MHP'nin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin durumunu sorarak Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiler.