Bahçeli: MHP'nin İçindeki FETÖ'cüleri Biliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV'deki canlı yayında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili çok önemli sözler söyledi.

"PARTİMİZDEKİ FETÖ'CÜLERİ BİLİYORUM"

Nazlı Ilıcak'ın "Darbe tehlikesi geçti mi?" sorusuna "Kararlılık sürdüğü müddetçe risk görmüyorum" karşılığı veren Bahçeli "Darbecilerin mutlaka sivil kanadı vardır, bulunmalıdır. Bizim partimizin içinde olan FETÖ'cüleri biliyorum. Partimizin içinde olan da var ayrılanlar da var" dedi.