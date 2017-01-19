TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri yapılırken Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ederken, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini kürsüye kelepçeledi. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi. Aranın ardından Nazlıaka'nın kürsüde eylemini sürdürmesi üzerine Bahçekapılı, tekrar oturuma ara verdi. - ANKARA
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Kendini Kürsüye Kelepçeledi
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri yapılırken Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri yapılırken Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi.
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