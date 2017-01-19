Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Kendini Kürsüye Kelepçeledi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri yapılırken Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Kendini Kürsüye Kelepçeledi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri yapılırken Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ederken, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini kürsüye kelepçeledi. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi. Aranın ardından Nazlıaka'nın kürsüde eylemini sürdürmesi üzerine Bahçekapılı, tekrar oturuma ara verdi. - ANKARA

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