Bağcılar'dan Halep'e yardım köprüsü

Suriye'deki iç savaş sebebiyle açlık ve sefalet içerisinde yaşayan Haleplilere yardım kampanyaları devam ediyor. Bağcılar Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Bağcılar Din Görevlileri Derneği ve İHH Bağcılar Temsilciliği'nin öncülüğünde düzenlenen kampanya ile giyecek, un ve battaniyeden oluşan 50 ton yardım malzemesi toplandı. Kirazlı Metrosu otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Suriye'de çocuk, yaşlı ve kadın demeden tüm insanların katliama maruz kaldığını hatırlattı. İslam coğrafyasında yaşanan drama dikkat çeken Çağırıcı, milletin iç savaş sebebiyle ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere ensar olduğunu kaydetti. Çağırıcı, "Halep'teki kardeşlerimize ulaştırdığımız yardımlarla bir nebze de olsa yaralarını sarmasına vesile oluyoruz." dedi.

"SEFERBER OLDUK"

Bağcılar Müftü Vekili Yusuf Özel de Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) çevresindeki bir avuç sahabenin de zulme maruz kaldığını hatırlattı. Hz. Muhammed'in (s.a.v), onlara Mekke'den Medine'ye hicret etmeye davet ettiğini anlatan Özel, "Medineliler, ensara hanesini açtı. Onlarla giysisini ve sofrasını paylaştı. Tarih günümüzde de tekerrür ediyor. İslam coğrafyası gözyaşı döküyor. Şimdi onlar bizlere muhtaç durumda. Ayet-i Kerime, 'Müslümanlar kardeştir' diyor. Bu yüzden hep birlikte yardım malzemeleri toplamak için seferber olduk. Topladığımız 2 TIR dolusu malzeme inşallah sağsalim oraya ulaşacak" dedi. Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde TIR'lar Halep'e doğru yola çıkarıldı.

