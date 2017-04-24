Sumbas ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada oğlu babasını bıçakla yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye köyünde ikamet eden Ş.O. (52) ile oğlu A.O. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.O, babasını bacağından bıçaklayarak yaraladı.



Yaralanan baba, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılırken oğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.