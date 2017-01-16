Babaş, Kastamonu Belediyespor'u Kutladı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde Yenimahalle Belediyespor'u 29-27 mağlup eden Kastamonu Belediyespor'u kutladı.



Bayanlar Hentbol Süper Liginde dün deplasmanda rakibini 29-27 mağlup eden Kastamonu Belediyespor liderlik yarışına ortak oldu.



Alınan galibiyetin ardından açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bayan hentbol takımı yönetimini, oyuncularını ve teknik ekibini yürekten kutladığını ifade etti.



Babaş, takımlarının mağlup ettiği Yenimahalle Belediyespor'un son üç yılın şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Biz her işimizde, ekibimizle ve halkımızla başarıya ulaşıyoruz. Bayan hentbol takımımızın aldığı bu galibiyet de onların iyi bir ekip olduğunu ve şampiyonluğa ulaşabilecek düzde olduklarını gösterdi. Bizler her alanda olduğu gibi sporda da ilimizin hak ettiği noktalara gelebilmesi adına elimizden gelen desteği vereceğiz. Bir önceki yıl Avrupa'da final oynayan takımımızın, bu yıl şampiyonluğa ortak olması beklenmedik bir durum değil. Ben takımımızın sezonu şampiyonlukla bitireceği inancını taşıyorum. Bayan hentbol takımımızın her bir ferdini kutluyor, bu başarıların devamını bekliyorum."