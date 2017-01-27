Baba Katiline Ömür Boyu Hapis Cezası

BURSA'da birlikte kaldıkları şantiyede aralarında çıkan kavgada babası 66 yaşındaki Hüseyin Çelik'i bıçakla öldüren 25 yaşındaki Mehmet Ali Çelik'in yargılamasına devam edildi. Çıktığı duruşmada, "Biz Muşluyuz. Olay günü babam ile orada çalışan işçiler tartışıyordu. Babam onların imalı sözleri karşısında sessiz kalıyordu. Ben de kendisine 'bu kişiler senden ne istiyor' diye sorunca sinirlenip bana küfür etti. Ben de bıçağı alıp korkutmak için üzerine yürürken düştüm ve bıçak ona saplandı. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme suçunu sabit gördüğü Mehmet Ali Çelik'e ömür boyu hapis cezası verdi.



Merkez Nilüfer İlçesi'nde geçen mayıs ayında meydana gelen olayda, bir şantiyede bekçilik yapan Hüseyin Çelik, şantiyede tartıştığı oğlu Mehmet Ali Çelik tarafından göğsünden tek bıçak darbesi ile öldürüldü. Cinayet sonrası tutuklanan Mehmet Ali Çelik hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



3'ÜNCÜ DURUŞMADA İFADE VERDİ



Daha önceki iki duruşmada avukatı olmadığı için savunma yapmayan Mehmet Ali Çelik üçüncü duruşmada avukatı gelince ifade verdi. Muşlu olduklarını söyleyen Mehmet Ali Çelik kendini şöyle savundu:



"Ankara'da garson olarak çalışıyordum. Babam ısrarla beni Bursa'ya çağırdı. Onu kırmadım geldim. Mudanya'da garsonluk yaparken bana çalıştığı şantiyenin yanında iş buldu. Bu teklifini de kabul ettim. Onunla çalıştığı şantiyede birlikte kalıyorduk. Olay günü bazı işçiler babam ile imalı konuşuyordu. O ise sessiz kalıyordu. Bu da benim zoruma gitti. Babama bu adamlarla neden muhatap oluyorsun, ileri geri laf konuşmalarına müsaade ediyorsun' dedim. Şeker hastası olduğu için babam bana Kürtçe küfür etti. Bu benim çok zoruma gitti. Bir süre sonra babamın yanına tekrar gidip onunla konuşmak istediğimde ağza alınmayacak laflar söyledi. Bu sırada mutfakta bulunan bıçağı alıp onu korkutmak istedim. Giydiğim terlik kayınca babamın üzerine düştüm. Bıçak ona saplanmıştı. Sonra öldüğünü öğrendim. Pişmanım. Beraatimi istiyorum."



Mahkeme heyeti kısa bir ara verdikten sonra Mehmet Ali Çelik'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.



- Bursa