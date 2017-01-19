Baba Katiline, 8 Yıl 4 Ay Hapis

Adana'da eşine ve doğmamış çocuğuna küfrettiğini ileri sürdüğü babasını öldüren sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BABA- OĞUL HASILAT TARTIŞMASINA GİRDİ

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 5 Mayıs 2012'de meydana gelen olayda, alkol alan İsa Dağparçası ile oğlu Umut Dağparçası arasında birlikte çalıştırdıkları kahvede hasılat ve çalışanların ücretlerinin ödenmesi konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkolün de etkisiyle öfkelenen İsa Dağparçası, oğlu Umut Dağparçası'na 'Sen hırsızsın. Sen benden çalıyorsun' diyerek, eşi ve doğmamış bebeğine küfrederek elindeki bıçakla saldırdı. Kahvede çalışan Kamuran Kapıcıoğlu, İsa Dağparçası'nı tutarak sakinleştirmeye çalışırken oğlu Umut Dağparçası da sokağa çıkarıldı. Kendisini tutan Kapıcıoğlu'na yumruk vurarak elinden kurtulan İsa Dağparçası, oğlunun bulunduğu yere giderek tekrar saldırdı.

ARALARINDA BOĞUŞMA ÇIKTI BABA BIÇAKLANDI

Baba ile oğul arasındaki boğuşma esnasında İsa Dağparçası alkolün de etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü. Kendine ait bıçakla bacağından yaralanan İsa Dağparçası, kaldırıldığı hastanede öldü. Olaydan sonra kaçan Umut Dağparçası, 3 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

MAHKEME ÖNCE 18 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, iddianame hazırladı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, cinayetin 'olası kast ve tahrik altında' işlendiği öne sürülerek sanık Umut Dağparçası'nın 12-18 yıl hapsi talep edildi. Yargılama sonucunda yerel mahkeme evlada 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

KARARA İTİRAZ EDİNCE CEZA 8 YIL 4 AYA İNDİ

Bu karar üzerine Umut Dağparçası, Yargıtay'a başvurarak itiraz etti. Yapılan itirazı haklı bulan Yargıtay kararı bozdu. Yerel mahkemede yeniden yapılan yargılamada Umut Dağparçası'na 2014 yılında 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sürecinde, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmiş olan Dağparçası karara itiraz etti. Yargıtay, sanığın itirazını kabul etmeyerek yerel mahkemenin verdiği 8 yıl 4 ay hapis cezasını onadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Dağparçası'nı yakalamak için çalışma başlattı. Akkapı Mahallesi'nde şafak vakti yapılan operasyonla yakalanan hükümlü emniyete getirilerek işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü.