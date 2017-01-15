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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın konuşması
Mahmut Uslu'nun açıklamaları
ŞEkip Mosturoğlu'Nun açıklaması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aziz Yıldırım: "Türk Sporunun Yeniden Organize Edilmesi Lazım"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın konuşması Mahmut Uslu'nun açıklamaları ŞEkip Mosturoğlu'Nun açıklaması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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