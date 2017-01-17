Aziz Yıldırım, Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.



Kulüp internet sitesindeki sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 45 gün mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile yaptığı maçtaki ihlallerinden dolayı bir kez daha disipline sevk edildiği duyuruldu.



TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi ile müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.



Fenerbahçe yöneticisi Alaeddin Yıldırım'ın, hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi ile belgelerin haksız kullanımı gerekçeleriyle, kulüp görevlisi Taner Aybar'ın da yine belgelerin haksız kullanımı nedeniyle disipline sevk edildiği ifade edildi.



Ayrıca, Fenerbahçe Kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.



Öte yandan, Fenerbahçe'ye konuk olan Adanaspor ise 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı disipline gönderildi.



Hamzaoğlu ve Kocaman, PFDK'ya sevk edildi



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman da PFDK'ya sevk edildi.



Hamza Hamzaoğlu'nun, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi ile cezaya ve tedbire uymaması nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtilirken, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Bursaspor Kulübü'nün de disipline sevk edildiği vurgulandı.



Aykut Kocaman'ın Galatasaray ile oynanan maç sonrası yayınlanan röportajında sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı disipline gönderildiği aktarıldı. Yine Atiker Konyaspor'un da çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.



Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ev sahibi ekibin disipline sevk edildiği, Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Daniel Candeias'ın ise kural dışı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklandı.



Diğer yandan, Gaziantepspor-Antalyaspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin, usulsüz seyirci alınması, talimata aykırı hareket ve saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.