Aziz Yıldırım: "Hakem Camiasında Gruplaşmalar Var"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aziz Yıldırım:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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