Azeri Müşavirden Vali Doğan'a Ziyaret

Bir dizi programlara katılmak üzere Kars'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr Necibe Nesibova Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.



Doç. Dr. Necibe Nesibova, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile çok zengin bir il olan Kars'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Nesibova, Kars'ta eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler ile ilgili Vali Doğan ile görüş alışverişinde bulundu.



Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Rahmi Doğan, bir millet iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da güçlü işbirliğine sahip olduğunu kaydetti.



Ziyarette Doç. Dr. Necibe Nesibova, ziyaret anısına Vali Rahmi Doğan'a Azerbaycan'a özgü bir hediye verirken, Vali Doğan ise Doç. Dr. Nesibova'ya tablo hediye etti. - KARS