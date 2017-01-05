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Azerbaycan'ın Neft Taşları Havzası'nda Rekor Üretim
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Azerbaycan'ın Neft Taşları Havzası'nda Rekor Üretim

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Neft Taşları Havzası'nda, geçen yıl 1 milyon ton petrol üretimi yapıldığı bildirildi.

Azerbaycan'ın Neft Taşları Havzası'nda Rekor Üretim

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Neft Taşları Havzası'nda, geçen yıl 1 milyon ton petrol üretimi yapıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, dünyada yapılan "ilk petrol platformu" olarak bilinen havzada faaliyete başlanan 1949'dan bugüne kadar 2 bin 211 kuyudan 182 milyon 861 bin ton petrol, 14 milyar 92 milyon metreküp de doğalgaz üretildi.

Havzadaki en fazla yıllık üretimin 7 milyon 600 bin tonla 1967'de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, üretim miktarının sonraki yıllarda giderek düştüğü de kaydedildi.

Açıklamada, Sovyetler Birliğinin dağılması ve bağımsızlığın kazanılmasıyla Neft Taşları Havzası'nda 2016'da 1 milyon ton petrol üretildiği ve bu rakamın bugüne kadarki en yüksek üretim miktarı olduğu belirtildi.

Neft Taşları Havzası, Abşeron Yarımadası'nın güneydoğusunda, kıyıdan 42 kilometre açıkta yer alıyor. Deniz dibine monte edilmiş metal direkler üzerine kurulu platform, 70 bin metrekareden fazla alan üzerine yapılan 5 ve 9 katlı binalar ile petrol kuyularından oluşuyor.

İki binden fazla insanın çalıştığı havzaya ulaşım, gemi ve helikopterlerle sağlanıyor.

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