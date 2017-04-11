Ayvacık'ta 41 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandılar.



Edinilen bilgilere göre, Müsellim Boğazı'nda olası kaçışlara önlem amacıyla bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, gece saat 02.30 sıralarında içindeki 41 kaçak göçmen ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Sivrice mevkiinden denize açılan motorlu lastik bota operasyon yaptı. Yetişkin kadın ve erkeklerden oluşan Suriye, Kongo, Gine, Irak ve Mali uyruklu kaçak göçmenler, daha sonra Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirildiler. Göçmenlere burada battaniye, giyecek ve yiyecek dağıtımı yapıldı. - ÇANAKKALE