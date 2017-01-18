Aytemiz Alanyaspor'la Ertuğrul Sağlam Anlaşamadı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yönetimi, imza aşamasına gelinen teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlanamadığını açıklandı.



Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için kulüp yöneticileriyle İstanbul'da yapılan görüşmede anlaşma sağladığı bildirilen Ertuğrul Sağlam'ın takımın başına getirilmesi konusu çözümsüz kaldı.



Aytemiz Alanyaspor'un facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmeler, imza aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır" denildi.



- Antalya