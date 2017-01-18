Aytemiz Alanyaspor'dan Sağlam Açıklaması

Alanyaspor Kulübü, imza aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.



Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi.



Açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmeler, imza aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır." denildi.



Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün akşam teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurmuştu.