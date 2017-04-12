"Aynı Şeyleri Giyiyor" Diye Eleştirilen Düşes, Kesenin Ağzını Açtı

Bir giydiğini defalarca giyen, hatta bu yüzden adı "tutumlu Düşes"e çıkan Middleton bu kez kesenin ağzını açtı ve gardırobu için geçmişe oranla çok yüksek bir harcama yaptı.

3 AYDA 270 BİN TL HARCAMA YAPTI

35 yaşındaki iki çocuk annesi Middleton'ın, 2017'nin sadece ilk üç ayında kıyafetleri için 57 bin Sterlin (yaklaşık 270 bin TL) harcama yaptığı ortaya çıktı. Middleton'ın 2016'daki kıyafet harcamaları toplam 174 Bin Sterlin olarak belirtilmişti. Düşes, 2015 yılında boyunca da gardrobu için sadece 43 Bin Sterlin harcamıştı.



ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yılın geri kalanında da katılacağı etkinlikler düşünülürse, 2017'nin Kate Middleton'ınen pahalı yılı olacağı öngörülüyor. Bu durum Kate Middleton'ın üzerine eleştiri okları yağmasına da neden oldu. Bazıları "Bizim vergilerimizle giyiniyor, üstelik ne için, yılda birkaç saat sözde görev gereği" yorumunu yaptı.



HAYRANLARI SAHİP ÇIKTI

Hayranları ise her zamanki gibi Middleton'ı destekleyerek "Aynı kıyafeti birkaç kere giydiğinde onu cimrilikle suçluyorsunuz, oysa kıyafete para harcadığında da bu kez müsrif diye eleştiriyorsunuz" yorumunu yaptı.





