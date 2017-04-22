Aynı Babası"! Attığı Gole Hayran Olacaksınız!
Cristiano Ronaldo'nun oğlu, babası gibi yetenekli olduğunu şimdiden gösterdi.
Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından oğlunun attığı frikik golünü paylaşarak, "Oğlumla gurur duyuyorum." yazdı.
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımda, "Ne gol ama" yazdı.
Ronaldo'nun Instagram'a attığı video 5 milyona yakın izlendi.
Ronaldo Jr'un vuruşu yapmadan önceki hareketlerini görenler, aynı babası, demekten kendilerini alamadılar.
Kaynak: Sporvadisi.com
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