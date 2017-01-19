Aydınspor 1923 Lige Odaklandı

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu 5'inci maçında evinde Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek bir üst tura çıkma şansını zora sokan Aydınspor 1923 lige döndü.



Teknik Direktör Necat Gürpınar cumartesi günü son sıradaki Kayseri Erciyesspor'a konuk olacaklarını belirterek, "Şu an tek hedefimiz rakibimizi yenerek tırmanışa geçmek.



Kupada ise matematiksel olarak şansımız sürüyor. Fakat bizim için lig daha önemli Kayseri Erciyesspor'un henüz galibiyetinin bulunmaması kimseyi aldatmasın. İşimizi ciddiyetle yapıp bizim için son derece değerli olan 3 puanı alacağız" diye konuştu.





- Aydın