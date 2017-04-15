Aydınspor 1923'de 1 Puana Sevinci

/ SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor deplasmanında 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği kurtaran Aydınspor 1923, 1 puana sevindi. Grupta 8 maç galibiyete hasret kaldıktan sonra üst üste 2 maçı 4 puanla geçen siyah beyazlı ekip, sezonun son 2 haftasına 37 puanla, düşme hattının 3 puan üzerinde girdi. Aydın, son iki maçını kendisi gibi düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Bugsaşspor ve Tuzlaspor'la oynayacak. Efe'de Reşo ve Ömer, Menemen karşısında gördükleri sarı kartlrla cezalı duruma düştü. - Aydın