Aydınlar Beldesinde Yollar Yenileniyor

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yolla kilitli parke taşıyla kaplanacak.



Aydınlar Belediye Başkanı Arif Tusun, yaptığı açıklamada, yolların iyileştirilmesi kapsamında 35 bin metrekare kilit parke taşı döşenmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.



Göreve başladığı günden bu yana beldeyi daha yaşanılır kılmak için çalıştıklarını anlatan Tusun, "Bu yıl içerisinde beldemizde büyük bir yol çalışması başlattık. Yollarımıza kilitli parke taşı döşenmesini hızlandırdık. Beldemizin yol sorununu ortadan kaldırmak istiyoruz. Yıl içerisinde 35 bin metrekare kilitli parke döşemesi gerçekleştirerek, beldemizin yollarını parke taşı ile kaplayacağız." dedi.