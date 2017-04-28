Aydın Üniversitesi Mutfakta Engelleri Kaldırdı!

İstanbul Aydın ÜniversitesiEngelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bağcılar Belediyesi EngellilerSarayı'nın ortaklaşa düzenlediği "Engelsiz Mutfak" etkinliği, İstanbul AydınÜniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfaklarındagerçekleştirildi.

Renkli anlara sahne olanetkinlikte, Engelliler Sarayı'nda aşçılık ve yemek eğitimi alan engellibireyler, İAÜ Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlileri Duygu Tuğcu ve YıldırımBeyazıt Serim gözetiminde pasta, makarna ve brownie yaparak yeteneklerinisergilediler.

"GELİŞİMLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Fiziksel ve zihinsel engellitoplam 20 öğrencinin yer aldığı etkinlikte hedeflenen uygulamanın öğrencilerinkendi imal ettikleri yemekleri yeme keyfine varmaları, el ve kol kaslarınıngelişimine katkı sağlamaları olduğunu ifade eden Bağcılar Belediyesi EngellilerSarayı yetkililerinden Feryal Tiryaki, "Öğrencilerimiz kurumumuzda aşçılıkeğitimi alarak yarışmalara katılıyorlar. Engeli olmayan arkadaşlarıyla biraraya gelerek grup halinde böyle etkinliklerde bulunmaları, gelişimleriaçısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz ayrıca, Bağcılar Belediyesi HalkEğitim Merkezi ile ortak düzenlenen bu eğitimlerde sertifika alarak, işhayatına atılabiliyorlar. Bu sayede engelli bireylere yönelik ön yargılarınkırılması konusunda da katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.

"HEM BAŞARILI HEM DE YETENEKLİLER"

Etkinliğin amacının engellibireylerin engeli olmayan bireylerden ayrıştırmadan birlikte yaşama kültürünüyaygınlaştırmak olduğunu kaydeden İAÜ Engelsiz Yaşam Uygulama ve AraştırmaMerkezi Uzmanı Süreyya Kumru ise, merkez olarak bu gibi etkinlikleri sıkçagerçekleştirdiklerini ifade etti. Engelli bireylerle birlikte çalışmanınkendisi için çok yeni bir deneyim olduğunu söyleyen İAÜ Gastronomi BölümüÖğretim Görevlisi Duygu Tuğcu ise, "Etkinlik sayesinde aslında aramızda çokfazla fark olmadığını da görmüş olduk. Hem de çok eğlendik. Hepimiz için sonderece önemli bir deneyimdi" diye konuştu. Engelli bireylerle daha önce deçalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yıldırım Beyazıt Serim ise, "Arkadaşlarımızışahsen çok başarılı buldum. Konuyla ilgili eğitimli olmalarının yanında, bualanda oldukça yetenekli olduğunu da gözlemledik" ifadelerini kullandı.

