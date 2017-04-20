Aydın Ovası'nı Kuşlar İstila Etti

Aydın'da buğday ve arpa ekili binlerce dönüm arazi dün sabah saatlerinden itibaren kuş istilasına maruz kaldı. Nerden geldiği bilinmeyen sürüler halindeki serçeler Büyük Menderes Ovası'ndaki binlerce dönüm ekili alana zarar vermeye başladı. Yaşanan istila karşısında çaresiz kalan çiftçiler tarlaları korumak için yöntem aramaya başladı.



Aydın'ın Koçarlı, Yenipazar, Köşk ve Efeler ilçesi sınırları içerisinde yer alan Büyük Menderes Ovası'nda dün öğlen saatlerinden itibaren sürüler halinde her yerde serçeler dolaşmaya başladı. Bazı bölgelerde ekinlerin henüz yeni olgunlaşmakta olan başakları kuşlar tarafından boşaltılırken ilk defa bu şekilde kalabalık serçe sürüleri ile karşılaşan vatandaşlar gözlerine inanamadı.



Yaklaşık 60 yıl önce zeytin sezonlarında güvercin istilası, bahar aylarında da çekirge istilası ile karşılaşan Aydın'da bu tür serçe istilası ile ilk defa karşılaştıklarını belirten vatandaşlar yaşanan kuş istilası karşısında çaresiz olduklarını belirttiler.



Vatandaş tarlalarına gitmeye başladı



Ekili alanların üzerindeki gökyüzünü kaplayan kuş alayını görünce tarlalara giden bazı vatandaşlar ilk etapta kuşları görsel bir şölen olarak izlediklerini ancak tarlalarda oluşan zararı görünce tarlaya geldiklerini belirttiler. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Aydınlı çiftçilerden Gökhan Gökçan, "Bir anda kuş sürüsü ile karşılaşınca önce seyrettim, keyifle izledim. Ekinlere istila ettiğini görünce kendi tarlama geldim. Hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaşıyorum" dedi.



Ekili alanlar istilaya uğruyor



Yaşları ilerlemiş olmasına karşın serçe istilası ile ilk defa karşılaştıklarını belirten Nihat Ceylan ve Adem Kaplan adlı çiftçiler de bir anda bu kadar kuşun Aydın'a nereden geldiğini bilemediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar böyles bir duruma şahit olmadık. Ekinler evinlenmeye başladı. Kuşlar şu anda peynirlenme aşamasında olan ekin başaklarını yemek için buğday tarlalarına akın ediyor. Kuş istilası böyle devam ederse ekinlerde başak diye bir şey kalmaz. Bu olay tabiat olayı olduğu için yapılabilecek bir şey de yok. Yapabileceğimiz tek şey, tarlalara korkuluk türü şeyler dikip önlem almaya çalışacağız" diye konuştular. - AYDIN