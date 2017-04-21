Aydın Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Aydın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Işık evleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın merkezli 8 ilde örgütün "Işık evleri"ne operasyon düzenlendi.



Haklarında yakalama kararı çıkartılan 23 kişiden 14'ü gözaltına alınırken 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veri ve dokümana el konuldu.