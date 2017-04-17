Aydın'daki Market Hırsızları Tutuklandı

Aydın'da güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle gündeme gelen 2 marketten hırsızlık olayının zanlıları polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenipazar, Germencik ve Efeler ilçesinde market ve akaryakıt istasyonlarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlıları takibe aldı.



Yenipazar'daki market hırsızlığına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinden aracın kiralık olduğunu değerlendiren polis, oto kiralama şirketleriyle temasa geçti.



Bir kiralama şirketinin aracı doğrulaması üzerine yapılan operasyonda zanlılar Barış Ç. ve Sinan A. gözaltına alındı.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Yenipazar ilçesinde 6 Nisan'da kapısını levyeyle açtıkları bir markete girerek 3 bin lira ve 200 paket sigara çalan 2 kişi, 5 gün sonra da Germencik ilçesinde bir marketten içinde ziynet eşyaları bulunan kasayı çalarken görüntülenmişti.