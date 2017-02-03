Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda Denizli'den Aydın'a giden Selami Kurtoğlu yönetimindeki 42 HS 350 plakalı otomobil, Fehmi Şahin kavşağında Kemal Yılmazın kullandığı 20 D 994 plakalı otomobil ve Hüseyin Baş (54) idaresindeki 20 D 1845 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Baş'la aynı araç içerisinde bulunan Emine Baş (49), Enes Arda Kılıç (8) ve Yıldıray Özel (7) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.